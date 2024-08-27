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21:07, 27 августа 2024Культура

В Госдуме предложили сократить расходы на концерты

Вице-спикер ГД Даванков предложил сократить расходы на выступления артистов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сократить расходы на выступления известных артистов. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По информации источника, политик направил соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем Даванков выразил недоумение тем, что в период специальной военной операции региональные правительства тратят на концерты исполнителей большие бюджетные средства.

Также Даванков напомнил главе правительства о дорогостоящих контрактах музыкантов, которые выступают на праздничных или городских мероприятиях: например, Новгородская область выделила 8,25 миллиона рублей на концерт Олега Газманова.

Ранее стало известно, что Олег Газманов резко высказался об артистах, покинувших страну из-за СВО.

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      Андрей Шеньшаков
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