В Госдуме предложили сократить расходы на концерты

Вице-спикер ГД Даванков предложил сократить расходы на выступления артистов

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сократить расходы на выступления известных артистов. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По информации источника, политик направил соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем Даванков выразил недоумение тем, что в период специальной военной операции региональные правительства тратят на концерты исполнителей большие бюджетные средства.

Также Даванков напомнил главе правительства о дорогостоящих контрактах музыкантов, которые выступают на праздничных или городских мероприятиях: например, Новгородская область выделила 8,25 миллиона рублей на концерт Олега Газманова.

Ранее стало известно, что Олег Газманов резко высказался об артистах, покинувших страну из-за СВО.