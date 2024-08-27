Сооснователя Рунета перевели из СИЗО в тюремную больницу

Член СПЧ Меркачева: экс-министра связи Солдатова перевели из СИЗО в больницу

Одного из создателей Рунета, бывшего министра связи Алексея Солдатова, осужденного за злоупотребления полномочиями, перевели из СИЗО в тюремную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Ранее Меркачева заявляла, что 72-летний Солдатов находится в критическом состоянии. Экс-министр сам обратился к правозащитникам и сообщил, что не может добиться помещения в тюремную больницу с начала августа.

В ответ на это ГУ ФСИН России по Москве опровергло информацию об отсутствии у осужденного медицинской помощи, передает Агентство городских новостей «Москва». Согласно их данным, Солдатов, содержащийся в столичном СИЗО №4 «Медведь», находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

В конце июля Савеловский районный суд Москвы приговорил 72-летнего создателя Рунета к двум годам колонии общего режима. По версии следствия, он вместе с двумя другими фигурантами обманом похитил права на IP-адреса, которые принадлежали АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей».

