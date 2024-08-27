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15:44, 27 августа 2024Мир

США предупредили о расплате за атаку ВСУ на Курскую область

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: США поплатятся за атаку ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

США поплатятся за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, они перешли «красную линию» в прокси-войне с Россией, которая этого не простит. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Теперь, когда Вашингтон перешел грань, мы буквально перешли красную линию. США за это поплатятся», — отметил военный аналитик.

По мнению Джонсона, Россия ответит США точно так же, как Вашингтон отреагировал бы на то, что «Москва провоцировала бы его поставками оружия наркокартелям в Мексике».

22 августа Джонсон заявил, что капитуляция Киева является единственным условием завершения конфликта на Украине. Он добавил, что страна в нынешней ситуации полностью зависима от военной помощи Запада, и сейчас эта помощь «заметно сокращается».

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      Дарья Устьянцева
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