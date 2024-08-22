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17:27, 22 августа 2024Мир

В США назвали капитуляцию условием завершения конфликта на Украине

Джонсон: капитуляция Киева является условием завершения конфликта на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Капитуляция Киева является единственным условием завершения конфликта на Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Единственный способ, которым это может закончиться, — это полная безоговорочная капитуляция Украины, а это значит, что [Владимир] Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России», — рассказал военный аналитик США.

Джонсон также добавил, что Украина в нынешней ситуации полностью зависима от военной помощи Запада. Однако он добавил, что сейчас она заметно сокращается.

Ранее Джонсон говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали подарок России, открыв дорогу на ключевой транспортный узел Донбасса, чему способствовала переброска Киевом сил в Курскую область. По его словам, ВСУ вывели часть своих сил с участка в ДНР, что приводит к успешному продвижению российских войск.

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      Максим Габриелян
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