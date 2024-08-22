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16:15, 22 августа 2024Мир

В США рассказали о подарке ВСУ России

Джонсон: ВСУ сделали подарок России, открыв дорогу на ключевой узел Донбасса

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали подарок России, открыв дорогу на ключевой транспортный узел Донбасса, чему способствовала переброска Киевом сил в Курскую область. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В некоторой степени они помогли России, (...) внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим», — рассказал военный аналитик.

Джонсон подчеркнул, что решение Украины устроить вылазку своих войск в Курскую область было ошибкой. По его словам, ВСУ лишь вывели часть своих сил из Донбасса, что приводит к успешному продвижению российских войск.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. Джонсон добавил, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Abrams. По его словам, данные системы вооружений оказались переоцененными.

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      Максим Габриелян
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