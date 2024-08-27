США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

Кириллов: США включают Молдавию и Румынию в перевозку биоматериалов с Украины

США начали включать Молдавию и Румынию в схемы перевозки биоматериалов с Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«В соответствии с имеющейся информацией, в логистические схемы перевозки биоматериалов Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации», — уличил США Кириллов. Он уточнил, что таким образом Вашингтон пытается скрыть конечного получателя и отвести от себя подозрения.