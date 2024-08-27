В РХБЗ предупредили о возможных провокациях ВСУ с химбоеприпасами

МО: ВСУ могут готовить провокацию с химическими боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить провокацию с применением боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции», — заявил Кириллов.

По его словам, ведомство получило информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами для третьего аэромобильного батальона ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие нашли в одном из тайников ВСУ подготовленные к применению вещества, которые содержат смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.