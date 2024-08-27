Стало известно о попавших под обстрел ВС России населенных пунктах в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА: ряд населенных пунктов в области попали под обстрел ВС РФ

26 августа под обстрелом Вооруженных сил (ВС) России оказались ряд городов в Херсонской области. Об этом сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки под огнем ВС России оказались Антоновка, Днепровское, Токаровка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Кизомис, Широкая Балка, Инженерное, Приднепровское, Станислав, Михайловка, Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Осокоровка, Тягинка, Потемкино, Новорайск, Тополиное и город Херсон.

ВС России также совершили удар по Бериславскому району, но противовоздушная оборона уничтожила ракету.

Ранее российские войска начали массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях страны.