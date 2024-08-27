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22:54, 27 августа 2024Мир

Ставший мэром колумбийского города россиянин рассказал о долгах

Ставший мэром Тунхи в Колумбии россиянин Краснов сообщил о долгах в 93 млрд песо

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиянин Михаил Краснов, ставший мэром колумбийского города Тунха в результате выборов в конце 2023 года, сообщил, что в момент его вступления на пост он «унаследовал» от своего предшественника долги на 93 миллиарда песо (примерно 2,1 миллиарда рублей). В настоящий момент удалось закрыть лишь четверть из этой суммы, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Краснов имеет колумбийское гражданство, он проживает в стране уже более десяти лет. До победы на выборах он был преподавателем экономики в местном университете.

«Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит — 93 миллиарда песо, которые нам придется отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году — 27. То есть большая нагрузка на бюджет», — объяснил собеседник агентства. По его словам, в городе существует еще одна проблема — раздутый административный аппарат, что стало следствием проведенной здесь муниципальной реформы.

Изначально этот факт вызвал у мэра опасения, что у города не хватит бюджета, чтобы выплачивать зарплаты всем этим служащим. Однако эту трудность постепенно удалось преодолеть.

Ранее Краснов, уроженец Саратова, признался, что испытывает тоску по родине. Он уже много лет не был в родном городе, но мечтает однажды приехать туда снова.

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      Александра Синицына
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