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21:27, 27 августа 2024Мир

Трамп пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом

Трамп создал NFT-карточки и пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп создал новые NFT-карточки, пообещав раздать покупателям куски пиджака, в котором он участвовал в дебатах против действующего главы государства Джо Байдена. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Каждая физическая карточка имеет оригинальную частицу моего костюма, который я носил на президентских дебатах», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что акция коснется тех, кто купит 15 и более карточек.

Стоимость одной NFT-карточки составляет 99 долларов. Оплатить их можно банковской картой или криптовалютой.

Ранее стало известно, что переговоры о дебатах Трампа и вице-президента США Камалы Харрис на ABC зашли в тупик из-за спора о том, будут ли отключены микрофоны политиков, когда право говорить перейдет их оппоненту. Команда Харрис требует не отключать звук во время дискуссии, в то время как команда Трампа настаивает на соблюдении условий, согласованных еще с президентом США Джо Байденом, покинувшим предвыборную гонку.

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      Евгений Силаев
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