Трамп и Харрис поссорились из-за микрофонов

Politico: переговоры о дебатах Трампа и Харрис зашли в тупик из-за микрофонов

Переговоры о назначенных на 10 сентября теледебатах между кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис и выдвиженцем от республиканцев Дональдом Трампом зашли в тупик из-за спора о том, будут ли отключены микрофоны политиков, когда право говорить перейдет их оппоненту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В июне команда президента Джо Байдена пришла к соглашению с командой Трампа, что микрофоны «будут отключены на протяжении дебатов, за исключением микрофона кандидата, чья очередь говорить». Однако после выхода Байдена из президентской гонки и выдвижения Харрис требования демократов изменились: команда Харрис хочет, чтобы микрофоны оставались включенными на протяжении всей дискуссии, как это исторически принято на президентских дебатах.

«Мы сообщили ABC и другим сетям, (...) что считаем, что микрофоны обоих кандидатов должны работать на протяжении всей трансляции (...) Мы подозреваем, что команда Трампа даже не сообщила своему боссу об этом споре, потому что было бы слишком стыдно признать, что они не думают, что он сможет справиться с вице-президентом Харрис без кнопки отключения звука», — сказал старший советник команды Харрис по коммуникациям Брайан Фэллон.

По информации издания, команда вице-президента в частном порядке уточнила, что Харрис может заставить Трампа потерять самообладание и сказать что-то бестактное в микрофон. В свою очередь, команда Трампа рассматривает эту ситуацию как приманку и подмену. Они хотят, чтобы дебаты на ABC регулировались правилами CNN — даже несмотря на то, что эти правила были согласованы командой Байдена, а не командой Харрис.

«Хватит об играх. Мы приняли дебаты на ABC на тех же условиях, что и дебаты на CNN. Лагерь Харрис, уже согласившись с правилами CNN, попросил провести дебаты сидя, с заметками и вступительными заявлениями. Мы не заявили ни о каких изменениях в согласованных правилах», — подчеркнул старший советник Трампа Джейсон Миллер.

Ранее Трамп допустил отказ от дебатов с Харрис 10 сентября на канале ABC. По мнению бывшего американского лидера, ABC транслирует фейковые новости, поэтому он сомневается в целесообразности проведения дискуссии на данной платформе.