Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана

Экс-советник президента Макмастер: Трамп причастен к выводу войск из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил экс-советник Трампа Герберт Макмастер, передает Newsweek.

По словам Макмастера, бывший американский лидер частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) об условиях вывода войск из Афганистана.

«Вся суть [решения Трампа] в том, чтобы поговорить с талибами, прежде чем покинуть Афганистан... Какого черта мы вообще это делали?» — сказал экс-советник бывшего американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не начал бы специальную военную операцию на Украине, если бы не потерял уважение к своему американскому коллеге Джо Байдену из-за вывода войск США из Афганистана.