Уехавшая в США россиянка раскрыла необычный способ знакомиться с местными

«Лента.ру»: уехавшая в США россиянка рассказала о знакомствах в церкви

Уехавшая в США в 2023 году россиянка Дарья рассказала, как она и ее муж интегрируются в местное сообщество с помощью церкви. Необычный способ знакомиться с новыми людьми она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Дарья переехала с мужем и чихуахуа по кличке Лимон в штат Северная Каролина. Она получила визу талантов как диджитал-маркетолог и работает в США в компании крупного производителя медицинского оборудования.

Как рассказывает россиянка, пока она в офисе, ее муж выгуливает Лимона и посещает уроки английского языка в местной протестантской церкви. Там ему удается встречаться с интересными людьми, с которыми он затем знакомит жену. Расширять круг знакомств женщине также позволяет членство в фитнес-клубе.

Дарья отметила, что социализироваться ей помогают и коллеги. По словам женщины, сначала она переживала из-за общения на неродном для себя языке, но потом поняла, что американцы ей скорее восхищаются — немногие из них знают второй язык.

Ранее Дарья развеяла распространенный стереотип об американцах. Она объяснила, что их вежливость в повседневной жизни на самом деле не фальшивая.