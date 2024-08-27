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05:57, 27 августа 2024Бывший СССР

Уничтожение ДРГ ВСУ на Кинбурнской косе попало на видео

Минобороны РФ показало видео уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ночь с 8 на 9 августа группировка войск «Днепр» отразила высадку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кинбурнскую косу. Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских боевиков, снятое на разведывательный беспилотник, передает РИА Новости.

«Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" не допустили высадки ДРГ ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более десяти военнослужащих ВСУ», — указано в сообщении.

На видео можно наблюдать уничтожение первой группы ВСУ при помощи управляемой ракеты. После этого десантники артиллерийского соединения ВДВ уничтожили остальной личный состав ДРГ.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении французской самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar. Операторы FPV-дронов обезвредили данное орудие на угледарском направлении спецоперации (СВО).

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      Артём Верейкин
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