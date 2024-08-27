ВС России уничтожили французскую САУ Caesar под Угледаром

Операторы FPV-дронов уничтожили французскую САУ Caesar под Угледаром

На угледарском направлении операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Операторы FPV-дронов бригады морской пехоты ТОФ уничтожили французскую САУ Caesar на угледарском участке спецоперации (СВО)», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что операторы морской пехоты круглосуточно ведут охоту за целями противника на расстоянии до 20 километров от линии фронта. Утверждается, что опытные операторы дронов могут маневрировать между деревьями и залетать в блиндажи украинских военных «с ювелирной точностью».

Ранее Минобороны отчиталось об итогах массированного удара по Украине. По их информации, российские войска в ходе удара 26 августа поразили электроподстанции в девяти регионах.