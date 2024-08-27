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03:32, 27 августа 2024Бывший СССР

Минобороны отчиталось об итогах массированного удара по Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанциям в 9 областях Украины

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины / Reuters

Российские войска в ходе массированного удара по объектам инфраструктуры Украины 26 августа поразили электроподстанции в девяти регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Так, были поражены объекты в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, ракетному обстрелу подверглись газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.

Помимо этого, целями для удара оказались места хранения переданных Западом авиационных средств поражения в Киевской и Днепропетровской областях.

В результате налета на Украине начались перебои с электроснабжением, также сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, резюмировали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в городе Стрый Львовской области на западе Украины были поражены наземные инфраструктурные объекты крупнейшего в стране подземного хранилища газа (ПХГ) Бильче-Волицкое-Угерское. Главный редактор независимого аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич заявил, что после удара по украинским объектам, расположенным на западе страны, без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятнее всего, Хмельницкая области.

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      Марина Совина
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