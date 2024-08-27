69-я параллель
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13:40, 27 августа 202469-я параллель

Уникальное российское судно проплыло тысячи километров и попало в исчезнувший город

Архангельский глава Цыбульский: поморский карбас «Матера» приплыл в Мангазею
СюжетПожары в России

Кадр: страница «46 лесозавод Котласа (Хвостик)» во «ВКонтакте»

Уникальное российское судно «Матера» — построенный без единого гвоздя поморский карбас — прошло тысячи километров и попало в район исчезнувшего города Мангазея. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По словам главы региона, карбас «Матера» пришел по воде в Сибирь и повторил средневековый маршрут, пройдя через Белое, Баренцево и Карское моря по территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Цыбульский рассказал, что в Средневековье указанный маршрут считался одним из самых трудных и опасных, по нему карбас прошел три тысячи километров.

«Команда проекта останавливалась в деревнях и селах, стоящих по берегам на пути, проводила встречи с местными жителями, рассказывала о поморах-первопроходцах», — рассказал Цыбульский.

Город Мангазея, куда прибыл «Матера», был основан на пересечении торговых путей и был первым сибирским заполярным русским городом. Поселение процветало благодаря вывозу пушнины по морю, но после запрета этого вида экспорта стало приходить в упадок и в XVII веке, после сильного пожара, окончательно исчезло.

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      Марк Леонов
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