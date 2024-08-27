В Азербайджане назвали главное препятствие для мирного договора с Арменией

МИД Азербайджана: Конституция Армении является главным препятствием для мира

Конституция Армении является главным препятствием для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Азербайджан предложил Армении проект мирного договора, основанный на пяти принципах, вокруг которых ведется переговорный процесс. Байрамов отметил, что значительная часть уже согласована и в процессе переговоров наблюдается позитивная динамика.

«Несмотря на то что в процессе наблюдается позитивная динамика, значительная часть договора согласована, но в Конституции Армении и в ряде нормативно-правовых актов остаются в силе территориальные претензии к Азербайджану», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном подтвердил, что Москва готова содействовать выработке мирного договора между Ереваном и Баку.