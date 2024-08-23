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13:17, 23 августа 2024Бывший СССР

Путин заявил о готовности Москвы содействовать мирным переговорам Баку и Еревана

Путин: Москва готова содействовать выработке мирного договора Баку и Еревана

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Россия готова содействовать выработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Баку», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства подтвердил готовность Москвы и далее оказывать Баку и Еревану содействие в продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.

Ранее о телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщал Никол Пашинян. Он также отметил, что договорился с президентом России о будущей встрече для обсуждения вопросов двухсторонней повестки.

Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом в воскресенье, 18 августа. В частности, он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых также присутствовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, а также глава МИД Сергей Лавров.

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      Александр Курбатов
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