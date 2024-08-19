В Азербайджане начались переговоры Путина и Алиева в расширенном составе

Путин и Алиев начали переговоры в расширенном составе в резиденции «Загульба»

В Азербайджане начались переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в расширенном составе. Они проходят в резиденции главы государства «Загульба», передает РИА Новости.

«Работа в таком широком составе дает возможность наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее, нам сейчас удалось (...) пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера», — рассказал Путин.

В состав российской делегации вошли замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев. В том числе в переговорах принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.

Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Азербайджан 18 августа. В понедельник днем президент России провел с азербайджанским коллегой переговоры в узком составе.