Пашинян обсудил с Путиным его визит в Азербайджан и договорился о встрече

Премьер Армении Пашинян обсудил с Путиным его визит в Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним недавний визит российского лидера в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», — говорится в сообщении.

Армянский лидер также добавил, что договорился с президентом России о будущей встрече для обсуждения вопросов двухсторонней повестки.

Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом в воскресенье 18 августа. В частности, он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых также присутствовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, а также глава МИД Сергей Лавров.