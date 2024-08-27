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16:02, 27 августа 2024Экономика

В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

Ассоциации текстильных фабрик Бангладеш: потери швейной отрасли составят $58 млн

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В Бангладеш из-за массовых антиправительственных протестов и наводнения закрылась почти треть крупных фабрик по производству готовой одежды. Об этом сообщает издание Business Standard.

Около 900 из трех тысяч предприятий прекратили работу во время пикового сезона нагрузки на отрасль, когда компании размещают заказы на рождественские праздники и следующий сезон. Возможные потери швейной отрасли азиатского государства составят 58 миллионов долларов, считает Ассоциации текстильных фабрик Бангладеш.

В результате экспорт одежды их страны может сократиться до 45 миллиардов долларов по итогам текущего года. Текстильная и швейная промышленности приносят Бангладеш более 80 процентов от общего объема экспортной выручки и около 11 процентов ВВП страны.

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5 августа на бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов. Она бежала в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании.

На фоне массовых протестов крупнейшие бренды резко сократили заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеш, передав их конкурентам из других государств Юго-Восточной Азии, что значительно нарушило существующие цепочки поставок. Кроме того, такое решение компаний поставило под угрозу огромную отрасль второго по величине в мире экспортера одежды, а также крупного производителя кожаных изделий — в 2023 году Бангладеш поставил за рубеж одежду на 47 миллиардов долларов.

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