Мировые бренды решили перенести пошив одежды из Бангладеш

FT: крупные мировые бренды сократили заказы на пошив одежды в Бангладеш

Крупнейшие бренды резко сократили заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеш на фоне массовых протестов в этой стране. Об этом со ссылкой на заявления производителей страны пишет газета Financial Times (FT).

По сообщению местных компаний, мировые производители уже решили перенести часть заказов для будущих сезонов к конкурентам из других государств Юго-Восточной Азии, что значительно нарушило существующие цепочки поставок. Кроме того, такое решение брендов ставит под угрозу огромную отрасль второго по величине в мире экспортера одежды, а также крупного производителя кожаных изделий — в 2023 году Бангладеш поставил за рубеж одежду на 47 миллиардов долларов.

Советник производителей одежды Мамун Рашид рассказал, что 40 процентов заказов испанских и немецких фирм будут перенаправлены в Камбоджу или Индонезию. Управляющий директор Apex Footwear (поставщик французской сети Decathlon и бренда Uniqlo) Сайед Насим Манзур добавил, что события в Бангладеш подорвали доверие к стране со стороны международных брендов.

5 августа на бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов. Она бежала в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании.

На фоне беспорядков и политической неопределенности была полностью приостановлена торговля Индии и Бангладеш, рассказал президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар. При этом он отметил, что от партнеров поступают обнадеживающие отзывы, позволяющие надеяться, что «ситуация нормализуется примерно через неделю».