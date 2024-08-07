В Индии заявили об остановке торговли с лишившимся правительства Бангладеш

В Индии заявили о полной приостановке торговли с Бангладеш с 5 августа

Торговля Индии и Бангладеш, в которой уже более двух недель наблюдались сбои, полностью приостановлена с 5 августа, заявил ТАСС президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар.

Остановка произошла на фоне политического кризиса после отставки бывшего бангладешского премьер-министра Шейх Хасины, улетевшей на вертолете в Индию из-за массовых протестов. Кумар отметил, что от партнеров из Бангладеш поступают обнадеживающие отзывы, позволяющие надеяться, что «ситуация нормализуется примерно через неделю».

По его словам, экспорт Индии в лишившуюся правительства страну в 2023-2024 годах составил 11 миллиардов долларов. Для России Бангладеш также является важным партнером, сотрудничество с которым включает в том числе строительство атомной станции. Страна является одним из крупнейших покупателей российской пшеницы, поставляя в обратном направлении значительные объемы текстильной продукции.

Протесты, в результате которых премьер покинула Бангладеш, сотрясают государство не первый год. 6 августа по требованию оппозиции президент распустил парламент, работу временного правительства лидеры студенческого движения пригласили курировать 84-летнего лауреата Нобелевской премии по экономике Мохаммада Юнуса.