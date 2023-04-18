Азиатская страна заплатит России сотни миллионов долларов кредита в юанях

Bloomberg: Бангладеш заплатит России $300 млн за строительство АЭС «Руппур» в юанях

Бангладеш планирует выплатить России около 300 миллионов долларов в юанях по кредиту за строительство атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных чиновников.

По словам источников, стороны согласовали механизм оплаты на встрече на прошлой неделе. Ранее Россия отказывалась принимать платежи в юанях из-за опасений потенциальных потерь при конвертации валюты и добивалась выплат в рублях.

При этом, по сообщениям инсайдеров, Москва все еще настаивает на создании альтернативной платежной системы для торговли и бизнеса. Россия обращалась к Бангладеш с просьбой открыть прямой платежный канал между центральными банками двух стран, чтобы облегчить денежные переводы, затрудненные из-за санкций Запада. Ранее у Дакки возникли проблемы с осуществлением платежа в размере 500 миллионов долларов за подготовительные работы при строительстве АЭС.

Для Бангладеш важно развивать атомную энергетику, так как на фоне растущего энергопотребления страна сталкивается с частыми перебоями в электроснабжении. Генеральный контракт на строительство первой бангладешской АЭС «Руппур» с двумя реакторами общей мощностью 2400 мегаватт был подписан с российской государственной компанией «Росатом» в 2015 году. Проект стоимостью 12,65 миллиарда долларов финансируется за счет российского кредита. Бангладеш будет погашать долг в течение 20 лет равными полугодовыми платежами.