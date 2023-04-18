Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:31, 18 апреля 2023Экономика

Азиатская страна заплатит России сотни миллионов долларов кредита в юанях

Bloomberg: Бангладеш заплатит России $300 млн за строительство АЭС «Руппур» в юанях

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бангладеш планирует выплатить России около 300 миллионов долларов в юанях по кредиту за строительство атомной электростанции «Руппур». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных чиновников.

По словам источников, стороны согласовали механизм оплаты на встрече на прошлой неделе. Ранее Россия отказывалась принимать платежи в юанях из-за опасений потенциальных потерь при конвертации валюты и добивалась выплат в рублях.

При этом, по сообщениям инсайдеров, Москва все еще настаивает на создании альтернативной платежной системы для торговли и бизнеса. Россия обращалась к Бангладеш с просьбой открыть прямой платежный канал между центральными банками двух стран, чтобы облегчить денежные переводы, затрудненные из-за санкций Запада. Ранее у Дакки возникли проблемы с осуществлением платежа в размере 500 миллионов долларов за подготовительные работы при строительстве АЭС.

Материалы по теме:
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023

Для Бангладеш важно развивать атомную энергетику, так как на фоне растущего энергопотребления страна сталкивается с частыми перебоями в электроснабжении. Генеральный контракт на строительство первой бангладешской АЭС «Руппур» с двумя реакторами общей мощностью 2400 мегаватт был подписан с российской государственной компанией «Росатом» в 2015 году. Проект стоимостью 12,65 миллиарда долларов финансируется за счет российского кредита. Бангладеш будет погашать долг в течение 20 лет равными полугодовыми платежами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Стало известно о ходе переговоров по супертурниру с участием Усика и Фьюри
Последствия мощной турбулентности на рейсе в Португалию попали на видео
Украинский художник отказался от премии из-за присуждения награды россиянке
В Госдуме отреагировали на планы G7 контролировать поставки оружия России
Тело женщины нашли в реке в Подмосковье
СБУ задержала сотрудника «Укрзализныцы» за вывоз призывников за границу
Перестрелка у ресторана в Ставрополе с гибелью мужчины попала на видео
Дочь Урганта поделилась интимным фото с новым возлюбленным
В Петербурге вторую за день ученицу госпитализировали с сотрясением после урока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.