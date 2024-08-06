Студенты Бангладеш решили вверить судьбу страны в руки нобелевского лауреата

PA: советником временного правительства Бангладеш будет нобелевский лауреат Юнус

Главным советником временного правительства Бангладеш будет лауреат Нобелевской премии по экономике Мохаммад Юнус. Об этом сообщает Prothom Alo (PA).

Координаторы студенческого движения Нахид Ислам, Асиф Махмуд и Абу Бакр Маджумдар объявили в социальных сетях о плане назначить советником правительства нобелевского лауреата. Они опубликовали видео, где рассказали, что у них ушло 24 часа на рассмотрение этого вопроса.

Один из лидеров студенческих протестов Ислам заявил, что студенты поговорили с Юнусом. Он согласился взять на себя ответственность по защите Бангладеш. Временное правительство будет обязано немедленно реализовать решение протестующих.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну из-за массовых протестов. Политик улетела из страны на военном самолете в Индию, где находится до сих пор. Как минимум 109 человек стали жертвами уличных беспорядков в Бангладеш за сутки.