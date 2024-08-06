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10:32, 6 августа 2024Мир

Студенты Бангладеш решили вверить судьбу страны в руки нобелевского лауреата

PA: советником временного правительства Бангладеш будет нобелевский лауреат Юнус
Мохаммад Юнус

Мохаммад Юнус. Фото: Chip East / Reuters

Главным советником временного правительства Бангладеш будет лауреат Нобелевской премии по экономике Мохаммад Юнус. Об этом сообщает Prothom Alo (PA).

Координаторы студенческого движения Нахид Ислам, Асиф Махмуд и Абу Бакр Маджумдар объявили в социальных сетях о плане назначить советником правительства нобелевского лауреата. Они опубликовали видео, где рассказали, что у них ушло 24 часа на рассмотрение этого вопроса.

Один из лидеров студенческих протестов Ислам заявил, что студенты поговорили с Юнусом. Он согласился взять на себя ответственность по защите Бангладеш. Временное правительство будет обязано немедленно реализовать решение протестующих.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну из-за массовых протестов. Политик улетела из страны на военном самолете в Индию, где находится до сих пор. Как минимум 109 человек стали жертвами уличных беспорядков в Бангладеш за сутки.

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      Лина Пивоварова
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