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12:34, 5 августа 2024Мир

Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов

Премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну из-за протестов
Шейх Хасина

Шейх Хасина. Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии страны.

По данным источников издания Prothom Alo Daily, политик улетела из страны на военном самолете в Индию.

Ранее правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов. Ограничения ввели во всех районах города, городских корпорациях, муниципалитетах, промышленных районах, районных центрах и штаб-квартирах.

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      Семен Александров
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