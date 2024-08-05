Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов

Премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну из-за протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии страны.

По данным источников издания Prothom Alo Daily, политик улетела из страны на военном самолете в Индию.

Ранее правительство Бангладеш объявило комендантский час в 18:00 (15:00 по Москве) и отключило интернет из-за протестов. Ограничения ввели во всех районах города, городских корпорациях, муниципалитетах, промышленных районах, районных центрах и штаб-квартирах.