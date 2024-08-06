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09:16, 6 августа 2024Мир

109 человек лишились жизни за сутки из-за беспорядков в Бангладеш

Al Arabiya: 109 человек лишились жизни за сутки из-за беспорядков в Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В результате беспорядков из-за протестов в Бангладеш как минимум 109 человек за сутки лишились жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Al Arabiya.

По данным местных правоохранителей и экстренных служб, общее число летальных исходов из-за беспорядков составило 409.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в Дакке, столице страны. Им противодействует полиция и лояльные действующей власти активисты. Беспорядки вынудили уйти в отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину. Она сбежала в Индию и оттуда запросила политубежище в Великобритании.

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      Глеб Бажуткин
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