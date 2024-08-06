109 человек лишились жизни за сутки из-за беспорядков в Бангладеш

Al Arabiya: 109 человек лишились жизни за сутки из-за беспорядков в Бангладеш

В результате беспорядков из-за протестов в Бангладеш как минимум 109 человек за сутки лишились жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Al Arabiya.

По данным местных правоохранителей и экстренных служб, общее число летальных исходов из-за беспорядков составило 409.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в Дакке, столице страны. Им противодействует полиция и лояльные действующей власти активисты. Беспорядки вынудили уйти в отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину. Она сбежала в Индию и оттуда запросила политубежище в Великобритании.