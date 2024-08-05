В Бангладеш сообщили о переходе протестов в массовые беспорядки

BDNews24: в Бангладеш нарастают массовые беспорядки, есть раненые и убитые

В Народной республике Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице страны городе Дакка, им противодействует полиция и лояльные действующей власти активисты, с обеих сторон уже есть раненые и убитые. Об этом сообщает местное издание BDNews24.

Также стало известно, что протестующие из «Студенческого движения против дискриминации» подожгли районный офис правящей партии «Авами лиг» и мемориальный музей первого президента страны Муджибура Рахмана. Отмечается, что количество участвующих в протесте людей нарастает с каждым часом.

Местные СМИ также сообщают, что за несколько дней беспорядков уже погибло более 250 человек, количество раненых уточняется.

Массовые беспорядки вынудили выйти в отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину. Она сбежала из Дакки и прибыла в город Агартала на северо-востоке Индии, где ей было обещано политическое убежище.