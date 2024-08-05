Ушедшая в отставку премьер Бангладеш сбежала в Индию

Спецслужбы Бангладеш подтвердили, что Шейх Хасина ушла в отставку и уехала

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сбежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает агентство Reuters.

Индия намерена предоставить экс-премьеру Бангладеш убежище и безопасный проход, подчеркнули в органах разведки.

Ранее из-за протестов в Бангладеш, жертвами которых стали более 100 человек, был объявлен комендантский час. На фоне беспорядков Хаисна покинула официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место».