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15:53, 5 августа 2024Мир

Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш запросила убежище в Великобритании

Hindu: бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Подавшая в отставку бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании. Об этом сообщает газета Hindu.

«Шейх Хасина запросила убежища в Великобритании. Ее сестра Рехана, которая уже имеет гражданство Великобритании, сопровождает ее», — указали собеседники издания.

Ранее стало известно, что экс-премьер Бангладеш сбежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии, где ей предоставили безопасный проход.

Жертвами протестов в Бангладеш стали более 100 человек, в стране был объявлен комендантский час. На фоне беспорядков Хаисна покинула официальную резиденцию, чтобы направиться в «более безопасное место».

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      Глеб Бажуткин
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