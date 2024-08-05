Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш запросила убежище в Великобритании

Подавшая в отставку бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании. Об этом сообщает газета Hindu.
«Шейх Хасина запросила убежища в Великобритании. Ее сестра Рехана, которая уже имеет гражданство Великобритании, сопровождает ее», — указали собеседники издания.
Ранее стало известно, что экс-премьер Бангладеш сбежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии, где ей предоставили безопасный проход.
Жертвами протестов в Бангладеш стали более 100 человек, в стране был объявлен комендантский час. На фоне беспорядков Хаисна покинула официальную резиденцию, чтобы направиться в «более безопасное место».