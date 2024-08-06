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12:33, 6 августа 2024Мир

В Бангладеш распустили парламент

Офис президента Бангладеш сообщил о роспуске парламента

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Офис президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу заявил о роспуске парламента страны. Об этом сообщает портал bdnews24.

«Президент распустил национальный парламент двенадцатого созыва по решению, принятому на встрече с тремя армейскими командующими, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами студенческого движения против дискриминации», — утверждается в сообщении.

По данным портала, студенческое движение потребовало, чтобы парламент Бангладеш был распущен до 15:00 по местному времени (12:00 мск).

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. После ухода в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политическое убежище в Великобритании.

Ранее Чуппу постановил освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, бывшего премьер-министра страны Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих протестов.

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