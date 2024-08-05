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20:41, 5 августа 2024Мир

В Бангладеш освободят лидера оппозиции и участников протестов

Президент Бангладеш решил освободить экс-премьера Зию и участников протестов

Фото: Andrew Biraj / Reuters

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу постановил освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, бывшего премьер-министра страны Халеду Зию. Об этом сообщает агентство AFP.

Соответствующее решение было принято президентом страны по итогам заседания. Кроме того, из тюрем будут освобождены все арестованные участники студенческих протестов.

Халеда Зия была приговорена к 17 годам лишения свободы за взяточничество в 2008 году. В 2010 году она вышла из тюрьмы и продолжила отбывать наказание под домашним арестом.

Ранее стало известно, что командующий войсками Бангладеш Вакер-Уз-Заман обсудит с Чуппу формирование нового, временного правительства.

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне протестов и беспорядков в стране покинули официальную резиденцию в Дакке, чтобы направиться в «более безопасное место».

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      Елизавета Мытарева
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