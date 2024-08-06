Названы ключевые покупатели российского зерна

Саудовская Аравия стала лидером закупок российского зерна по итогам июля

Саудовская Аравия стала лидером в закупке российского зерна по итогам первого месяца нового сельскохозяйственного года — в июле страна приобрела 712 тысяч тонн ячменя и пшеницы. Возглавляющую список страну назвали в отечественном Союзе экспортеров зерна.

В перечень ключевых покупателей этого вида продукции из РФ также вошли Египет (529 тысяч тонн), Ливия (317 тысяч тонн), Марокко (314 тысяч тонн) и Бангладеш (253 тысячи). Последние две страны оказались среди лидеров исключительно благодаря объемам приобретенной у России пшеницы.

Лидером по закупкам пшеницы, как и по итогам прошлого сезона, остался Египет. Всего за месяц РФ экспортировала ее в объеме около 3,6 миллиона тонн.

В завершившемся 30 июня 2023-2024 сельскохозяйственном году главным иностранным покупателем российского зерна стала Турция, которая приобрела 8,9 миллиона тонн, снизив планку с уровня предыдущего сезона в 12,6 миллиона тонн. В годовой топ-3 по закупкам также попали Египет (8,7 миллиона тонн) и Иран с 7 миллионами тонн.