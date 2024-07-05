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17:10, 5 июля 2024Экономика

Назван главный покупатель российского зерна

«Русагротранс»: главным импортером зерна РФ в 2023-2024 сельхозгоду стала Турция

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался 1 июля и завершился 30 июня) главным иностранным покупателем российского зерна стала Турция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку аналитиков «Русагротранса».

За этот период времени, как уточнили эксперты, российские агроэкспортеры отправили в Турцию в общей сложности 8,9 миллиона тонн зерна. Достигнутый результат оказался гораздо ниже планки в 12,6 миллиона, которая была установлена в предыдущем сельскохозяйственном году.

На втором месте по объему импорта российского зерна оказался Египет. Эта страна закупила у РФ 8,7 миллиона тонн, нарастив импорт на 600 тысяч в сравнении с показателем предыдущего сельхозгода. Тройку лидеров замкнул Иран, который за 12 месяцев приобрел у России семь миллионов тонн зерна (плюс 600 тысяч). В топ-5 главных импортеров также вошли Саудовская Аравия (4,5 миллиона тонн, плюс 1,3 миллиона) и Бангладеш (3,8 миллиона, плюс 2,2 миллиона).

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут спрогнозировала увеличение объема экспорта российской агропродукции в страны БРИКС. Согласно ее ожиданиям, по итогам 2024 года суммарные объемы закупок могут составить 16 миллиардов долларов в денежном выражении и увеличиться на один миллиард в сравнении с показателем 2023 года.

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      Анатолий Акулов
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