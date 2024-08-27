Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:06, 27 августа 2024Мир

В Британии на фестивале афро-карибской культуры произошла поножовщина

Пять человек получили ранения на фестивале афро-карибской культуры в Лондоне

Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press

В столице Великобритании в последний день фестиваля афро-карибской культуры пять человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Также на карнавале было зафиксировано нападение с использованием кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.

Всего за два дня фестиваля сотрудники правоохранительных органов задержали 320 человек — они подозреваются в хранении оружия и наркотиков, а также в краже и нарушении общественного порядка. Полиция также изъяла 49 единиц оружия.

Ранее в Германии мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на посетителей городского фестиваля в городе Золинген, через сутки после атаки сдался полиции. Им оказался 26-летний сириец, прибывший в страну в 2022 году как беженец.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Наемник из FOG рассказал о хаосе в рядах ВСУ. Чем украинское командование не устроило бойца американской ЧВК?

      В Британии на фестивале афро-карибской культуры произошла поножовщина

      Мужчинам указали на неожиданное воздействие секса на самочувствие

      Жительница Суджи рассказала о преступлениях бойцов ВСУ

      Бегущие от ВСУ жители Курской области рассказали об обстреле восемью танками

      На Украине назвали виновных в отступлении ВСУ

      В Санкт-Петербурге обнаружили краснокнижную птицу

      Стало известно о проблемах с первым созданным в Польше спутником

      Четырехметровая акула заживо сожрала собрата перед камерой

      Юрист назвал средний размер военной пенсии в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше