В Британии на фестивале афро-карибской культуры произошла поножовщина

Пять человек получили ранения на фестивале афро-карибской культуры в Лондоне

В столице Великобритании в последний день фестиваля афро-карибской культуры пять человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Также на карнавале было зафиксировано нападение с использованием кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.

Всего за два дня фестиваля сотрудники правоохранительных органов задержали 320 человек — они подозреваются в хранении оружия и наркотиков, а также в краже и нарушении общественного порядка. Полиция также изъяла 49 единиц оружия.

Ранее в Германии мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на посетителей городского фестиваля в городе Золинген, через сутки после атаки сдался полиции. Им оказался 26-летний сириец, прибывший в страну в 2022 году как беженец.