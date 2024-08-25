Подозреваемый в нападении на фестивале в Германии сдался полиции

Bild: подозреваемый в нападении в немецком Золингене сдался полиции

В Германии мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на посетителей городского фестиваля в городе Золинген, через сутки после атаки сдался полиции. Им оказался 26-летний сириец, прибывший в страну в 2022 году как беженец, сообщает Bild.

По данным издания, мужчина подошел к полицейским в субботу поздно вечером и сообщил, что он тот, кого они ищут. Даже через 26 часов после совершения нападения на мужчине была кровь жертв. Больше суток подозреваемый прятался в одном из дворов.

До этого момента в поле зрения полиции как экстремист подозреваемый не попадал.

Мужчина «арабской внешности», как его описывали свидетели, напал на людей с ножом вечером 23 августа. Его жертвами стали пожилая женщина и двое мужчин в возрасте.

Позже запрещенная в России террористическая организация «Исламское государства» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. Вскоре полиция задержала первого подозреваемого в покушении. Теперь его роль в произошедшем уточняется.

