Спецназ задержал первого подозреваемого в нападении на фестивале в Германии

Bild: задержан первый подозреваемый в нападении на фестивале в Германии

Спецназ полиции Германии задержал подозреваемого в нападении на посетителей фестиваля в Золингене. Об этом сообщают источники издания Bild.

По данным журналистов, задержан подросток, которого опознала одна из обратившихся в полицию женщин. При этом задержанный не считается преступником.

В квартире родителей подозреваемого прошли обыски.

Ранее сообщалось, что в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».