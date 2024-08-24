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20:22, 24 августа 2024Мир

Спецназ задержал первого подозреваемого в нападении на фестивале в Германии

Bild: задержан первый подозреваемый в нападении на фестивале в Германии

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Спецназ полиции Германии задержал подозреваемого в нападении на посетителей фестиваля в Золингене. Об этом сообщают источники издания Bild.

По данным журналистов, задержан подросток, которого опознала одна из обратившихся в полицию женщин. При этом задержанный не считается преступником.

В квартире родителей подозреваемого прошли обыски.

Ранее сообщалось, что в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».

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      Варвара Кошечкина
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