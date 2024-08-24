Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 24 августа 2024Мир

На западе Германии неизвестный зарезал несколько человек

Bild: в ФРГ неизвестный «арабской внешности» убил несколько человек ножом

Фото: Moritz Liss / IMAGO / Global Look Press

В городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. Об этом сообщает издание Bild.

Утверждается, что инцидент произошел в 21:45 по местному времени. В ходе мероприятия нападавший убил несколько человек, точное число жертв пока остается неизвестным.

Некоторое число посетителей фестиваля также получили ранения. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности». Ему удалось скрыться с места преступления, сейчас его ищет полиция.

Ранее в Волгоградской области в городе Суровикино произошло нападение на исправительную колонию №19. Преступники взяли в заложники нескольких сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитано число жертв при захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области

      Подполье сообщило о ликвидации собиравшихся в Курскую область бойцов ВСУ

      У российской границы заметили американский самолет-разведчик

      На западе Германии неизвестный зарезал несколько человек

      Министры обороны США и Украины обсудили пакет помощи Киеву

      Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ на Украине

      Названы особенности уничтоженного дроном ЗРК Crotale

      Прокурор МУС потребовал срочно принять решение по Нетаньяху

      В Херсонской области назвали координаторов плана ВСУ по нападению с Черного моря

      Депутаты предложили выслать из России всех мигрантов с судимостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше