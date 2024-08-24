На западе Германии неизвестный зарезал несколько человек

Bild: в ФРГ неизвестный «арабской внешности» убил несколько человек ножом

В городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. Об этом сообщает издание Bild.

Утверждается, что инцидент произошел в 21:45 по местному времени. В ходе мероприятия нападавший убил несколько человек, точное число жертв пока остается неизвестным.

Некоторое число посетителей фестиваля также получили ранения. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности». Ему удалось скрыться с места преступления, сейчас его ищет полиция.

Ранее в Волгоградской области в городе Суровикино произошло нападение на исправительную колонию №19. Преступники взяли в заложники нескольких сотрудников.