В Британии призвали Илона Маска не приезжать в ЕС на фоне ареста Дурова

Британский политик Галлоуэй призвал Маска не приезжать в ЕС из-за ареста Дурова

Глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал американского бизнесмена и владельца социальной сети Х Илона Маска не приезжать в страны Европейского союза (ЕС) на фоне ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!», — сказал он.

Галлоуэй подчеркнул, что задержание Дурова представляет из себя часть плана Запада по устранению несогласных. Бывший депутат британского парламента также отметил, что Запад «убирает» даже тех, кто «не хочет сотрудничать с теми, кто подавляет инакомыслящих».

Ранее создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что задержание Дурова было скоординировано властями США. По его словам, ситуация с Дуровым является возмутительной и будет представлять из себя «очень тяжелую и долгую битву».