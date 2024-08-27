В Германии рассказали о роли властей США в аресте Дурова

Бизнесмен Дотком: задержание Дурова было скоординировано правительством США

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции было скоординировано властями США. Об этом в социальной сети Х рассказал создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

По его словам, ситуация с Дуровым является возмутительной и будет представлять из себя «очень тяжелую и долгую битву». Он также сопроводил свой пост хэштегом #FreePavel.

«Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это. Только минюст ненормального [президента США Джо] Байдена станет использовать такие грязные юридические методы», — написал бизнесмен.

Ранее о причастности США к аресту Павла Дурова заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, Дуров мешал США «насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство» и поэтому оказался под арестом.