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21:56, 27 августа 2024Россия

В Чечне заявили об участившихся фейках о спецназе «Ахмат»

Дудаев: противник повысил интенсивность фейков о спецназе «Ахмат»

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Противник, проигрывая на поле боя, повысил интенсивность вбросов фейков о спецназе «Ахмат». Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев Чечни в своем Telegram-канале.

«Провокаторы, проигравшие на поле боя, тщетно пытаются распространять свои сказки в информационном пространстве», — написал Дудаев.

В опубликованном видеообращении министр уточнил, что фейковые сообщения «искусственно монтируются, как правило, любительского уровня». При этом целей вбросов чаще всего становится командир спецназа Апти Алаудинов.

По словам Дудаева, сообщения преследуют цель создать впечатление, что бойцы «Ахмата» отступают и массово сдаются в плен.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Атпи Алаудинов сообщил, что, попав в плен, бойцы ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит. «Они все являются мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», — отметил он.

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      Евгений Силаев
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