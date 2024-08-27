В Европе заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине

Welt: в случае обучения на Украине угроза для инструкторов ЕС станет критической

В случае обучения на Украине угроза для инструкторов из стран Европейского союза (ЕС) станет критической. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на комментарий дипломатической службы европейского объединения.

В заявлении говорится, что российские войска могут достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, а солдаты ЕС могут рассматриваться как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС впервые обсудят вопрос о размещение своих инструкторов на Украине в середине недели. Отмечается, что окончательное решение должно быть принято как максимум до ноября.

