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11:32, 27 августа 2024Мир

В Европе заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине

Welt: в случае обучения на Украине угроза для инструкторов ЕС станет критической

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В случае обучения на Украине угроза для инструкторов из стран Европейского союза (ЕС) станет критической. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на комментарий дипломатической службы европейского объединения.

В заявлении говорится, что российские войска могут достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, а солдаты ЕС могут рассматриваться как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС впервые обсудят вопрос о размещение своих инструкторов на Украине в середине недели. Отмечается, что окончательное решение должно быть принято как максимум до ноября.

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