В Германии пообещали активизировать депортацию нелегалов после резни

Шольц: меры по депортации нелегалов должны быть усилены после резни в Золингене

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Его слова приводит Spiegel.

Такое заявление он сделал на фоне нападения в Золингене. Политик подчеркнул, что не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране. «Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал он.

Шольц уточнил, что с 2023 года число депортаций нелегалов с прошлого года выросло на 30 процентов. Он пообещал, что власти продолжат работу над увеличением таких случаев.

Ранее сообщалось, что в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».