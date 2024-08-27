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06:04, 27 августа 2024Мир

В Германии пообещали активизировать депортацию нелегалов после резни

Шольц: меры по депортации нелегалов должны быть усилены после резни в Золингене

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Его слова приводит Spiegel.

Такое заявление он сделал на фоне нападения в Золингене. Политик подчеркнул, что не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране. «Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал он.

Шольц уточнил, что с 2023 года число депортаций нелегалов с прошлого года выросло на 30 процентов. Он пообещал, что власти продолжат работу над увеличением таких случаев.

Ранее сообщалось, что в городе Золинген на западе Германии в ходе городского праздника неизвестный человек совершил нападение с ножом. По данным свидетелей, преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».

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      Марина Совина
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