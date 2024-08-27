В Грузии сообщили о восстановлении работы системы «Золотая корона»

Ассоциация банков Грузии: «Золотую корону» проверяли на соблюдение санкций

Система финансовых переводов «Золотая Корона» не работала в Грузии из-за проверки на соблюдение санкций. Об этом сообщил глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе, передает РИА Новости.

«Банковский и финансовый сектор выясняли связь "Золотой короны" с другими лицами, на которых наложены санкции международного сообщества. В результате изучения мы можем однозначно сказать, что на сегодняшний день связь "Золотой короны" с каким-либо лицом, находящимся под санкциями, не подтверждена», — рассказал он.

Дзнеладзе подчеркнул, что сейчас работа системы восстановлена. По данным грузинских СМИ, приостановка работы была связана с введением США санкций против «Центра финансовых технологий» — разработчика программного обеспечения для «Золотой короны».

Ранее казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) отключил возможность переводов через «Золотую корону» в своем мобильном приложении для операционной системы Android. При этом на сайте банка переводы через «Золотую корону» по-прежнему рекламируют.