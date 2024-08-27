Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 27 августа 2024Бывший СССР

В Грузии захотели объявить православие государственной религией

Formula TV: «Грузинская мечта» хочет сделать православие официальной религией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

По инициативе олигарха Бидзины Иванишвили партия «Грузинская мечта» захотела официально объявить православие государственной религией. Об этом сообщает телеканал Formula TV.

По информации канала, 26 августа в Патриархии Грузии уже состоялась встреча по этому вопросу, на которой присутствовали высшие иерархи и представители патриархии. Назначена еще одна, но ее дата пока неизвестна. Источники сообщают, что против этой инициативы выступает Патриарх всея Грузии Илия II. Он считает, что в этом нет необходимости и такой исторический момент в стране еще не настал.

Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили отметил, что, если православие будет объявлено государственной религией, церковь не сможет быть независимой от государства, и наоборот. По его мнению, это решение «не пойдет стране на пользу».

Ранее «Грузинская мечта» обвинила президента Грузии Саломе Зурабишвили в нападках на православие. Она заявила о сложной ситуации внутри Грузинской православной церкви и указала на пророссийскую позицию нынешнего предстоятеля.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

      Минздрав раскрыл состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область

      ФСБ возбудила дела против работавших незаконно в Курской области журналистов

      Российский паралимпиец пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне

      Светлану Светличную признали неизлечимо больной

      Бонобо оказались миролюбивее людей

      На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны

      Россиянин сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя кафе

      Под Москвой мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

      США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше