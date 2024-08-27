В ЛНР допустили взятие Россией всей территории республики к концу года

Марочко допустил, что ВС РФ возьмут полностью под контроль ЛНР к концу года

Вооруженные силы (ВС) России могут взять под контроль всю территорию Луганской народной республики (ЛНР) к концу года. Это допустил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Если мы будем продвигаться теми же темпами, то к концу этого года все-таки при позитивных моментах мы уже освободим 100 процентов территории Луганской народной республики», — заявил он. Марочко отметил, что ВС России в основном сосредоточены на удержании ранее занимаемых позиций.

При этом, как утверждает эксперт, российские военные также продвигаются на некоторых участках фронта в ЛНР. Он подчеркнул, что инициатива полностью на стороне России. Как уточнил Марочко, на ряде территорий Украина оттягивает войска из-за нехватки сил. Кроме того, по его словам, проходят ожесточенные бои в районе Серебрянского лесничества.

Ранее военный эксперт заявил, что украинские войска безуспешно пытаются контратаковать под Макеевкой в ЛНР. В районе населенного пункта проходят ожесточенные боестолкновения, отмечал Марочко.