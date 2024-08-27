Аналитик рассказал о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Макеевки в ЛНР

Марочко: ВСУ попытались безуспешно контратаковать у Макеевки в ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать под Макеевкой в Луганской Народной Республике (ЛНР), чтобы выбить российских военнослужащих с их позиций. Об этом рассказал военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идут ожесточенные бои в районе Макеевки. ВСУ пытаются контратаковать и выбить российские подразделения с тех позиций, которые они уже заняли, но на данный момент все попытки безуспешны.

Ранее Марочко рассказал о попадании военных ВСУ под перекрестный огонь в ЛНР. По его словам, это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и тем, кто находится на позициях в этом районе.

До этого в ЛНР сообщили об улучшении положения российских военных на сватовско-кременском участке фронта. Вооруженные силы России продвинулись в населенных пунктах Песчаное, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Невское.

