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08:13, 21 августа 2024Бывший СССР

Марочко рассказал о попадании военных ВСУ под перекрестный огонь в ЛНР

Марочко: украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные ВСУ попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко.

«В связи с улучшением тактического положения наших войск северо-западнее Белогоровки и Золотаревки появилась возможность наносить удары по позициям украинских боевиков сразу с нескольких направлений», — отметил он.

По словам Марочко, это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и непосредственно тем, кто находится на позициях в этом районе. Он также добавил, что такое положение на фронте свело на нет ротации и эвакуацию раненых военнослужащих ВСУ.

Накануне Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России улучшили свое положение на сватовско-кременском участке фронта. По его словам, за последние несколько суток российские военные продвинулись в населенных пунктах Песчаное, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Невское.

Кроме того, Марочко обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они вновь прикрываются мирными жителями под Купянском. Эксперт заявил, что украинские военные утратили ряд позиций в районе Песчаного и начали переброску личного состава и техники в Ковшаровку.

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      Марина Совина
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