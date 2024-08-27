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16:36, 27 августа 2024Бывший СССР

В МИД России назвали условие сохранения Украиной границ 1991 года

Лавров: Украина сохранила бы границы 1991 года, выполнив соглашения 2014-го

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Украина сохранила бы границы 1991 года, если бы ее оппозиция выполнила соглашения с властями о внеочередных выборах и создании правительства национального единства от 2014-го. Условие сохранения границ Киевом назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

Он напомнил о соглашениях, которые в феврале 2014 года подписали на тот момент действующий президент Украины Виктор Янукович и представители оппозиции. Установленные договоренности не были выполнены, вследствие чего глава республики покинул территорию Украины.

«[Речь шла] о том, что они создадут правительство национального единства и общенациональные выборы. Наутро эту договоренность, честную договоренность нарушила оппозиция при подстрекательстве Соединенных Штатов и западных стран, которые тут же признали результаты этого кровавого антиконституционного госпереворота. Выполнили бы они ту договоренность, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, включая Крым», — сказал глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Россия не клюнет на второй саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет идти в той же логике, что и первый. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, суть саммитов — «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», которую выдвинул Владимир Зеленский.

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      Александр Курбатов
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